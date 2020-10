Pandemie und Pornos: Der überraschende Wiederaufstieg von Snapchat

Diese Corona-bedingten Umstände des zurückkehrenden Erfolgs sind es, die die Frage offen lassen, ob der auch nach der Krise anhält. In Europa ist der Wiederaufstieg Snapchats nicht ganz so eindrucksvoll gelungen wie am Heimatmarkt USA, zudem lebt das Unternehmen von Risikokapital, erwirtschaftet im Grunde kaum Gewinn. Für Werbetreibende ist das Medium schwer zu fassen, die Zielgruppe der 12 bis 24-Jährigen nicht gerade kaufkräftig.

Sollen Unternehmen also auf Snapchat werben?

Laut der Marketing-Expertin Olivia Ulbing bietet es dennoch einzigartige Möglichkeiten, um die jungen potenziellen Kunden an eine Marke zu binden. “Gerade weil es keine klassische Verkaufsplattform ist, interagieren die Kunden hier mehr. Der Kontakt ist persönlicher”, sagt sie. Kundenbindung auf Snapchat zahle sich also durchaus aus, “damit die Nutzer später, wenn sie Geld verdienen, in die Marke investieren, die sie ihre Jugend über begleitet hat”, so Ulbing.

Für den Social-Media-Experten Karim Bannour ist das aber nicht immer gut investiertes Geld. "Ein Jahr ist in der Online-Welt schon eine Ewigkeit", sagt er. Von daher funktioniere es für kleinere Unternehmen nur bedingt, die junge Zielgruppe langfristig an die eigene Marke zu binden.

"Es kommt natürlich darauf an, was ich als Unternehmen erreichen will und welches Produkt ich verkaufen möchte", sagt Bannour. Bei Reiseanbietern zum Beispiel beeinflusse die Meinung der Jugendlichen die Kaufentscheidung der Eltern durchaus.

In einem sind sich beide Experten aber einig: Kampagnen auf Snapchat seien "ganz schön viel Arbeit", so Ulbing, "weil die Inhalte nach spätestens 24 Stunden wieder verschwinden". "Das laufend zu befüllen kann echt schwierig sein", meint Bannour. "Da muss eine gewisse Affinität vorhanden sein."