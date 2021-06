Lieferdienste machen Supermärkten zunehmend Konkurrenz

Inzwischen zweifelt kaum jemand in der Branche daran, dass dieser Anteil am Kuchen größer wird. "Die Pandemie hat die Akzeptanz für Lieferdienste in der Gesellschaft weiter beschleunigt", sagt Flink-Sprecher Simon Birkenfeld, dessen Lieferdienst die Gunst der Stunde für eine Finanzierungsrunde in Höhe von 240 Mio. US-Dollar (197 Mio. Euro) nutzte und mit der deutschen Billa-Mutter Rewe kooperiert. Der Handelskonzern ist mit einer Minderheitsbeteiligung bei Flink eingestiegen und beliefert den Dienst nun mit Waren.

Manche Akteure sehen bereits das Ende des klassischen Wochenendeinkaufs im Supermarkt eingeläutet. Der Gründer und Chef des inzwischen mit einer Milliarde Dollar bewerteten Blitz-Lieferdienstes Gorillas, Kagan Sümer, rechnet damit, dass der Trend zum Online-Einkaufen erst nach der Coronakrise richtig Fahrt aufnimmt: "Die Menschen werden wieder weniger Zeit haben und noch mehr Lebensmittel online bestellen."

Sportlicher Ehrgeiz

Das im März 2020 gegründete Start-up ist in sechs Ländern aktiv und radelt in mehr als 30 europäischen Großstädten sowie New York mit Anbietern wie Flink, Dija, Getir oder Weezy um die Wette, um den Einkauf innerhalb von Minuten nach der Order an die Haustür zu bringen. Gorillas will auch nach Österreich expandieren und war Mitte Mai auf der Suche nach einem "Head of Expansion".