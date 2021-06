Pleite eines bekannten Steak-Restaurants

Dabei ist die Gesellschaft bereits 2019 in Insolvenz geschlittert, die mit einem Sanierungsverfahren mit 40 Prozent Quote für die Gläubiger abgeschlossen wurde. Doch die Gläubigerquoten wurden nur zum Teil bezahlt.

„Der Sanierungsplan wurde am 10. April 2020 rechtskräftig bestätigt und das Verfahren aufgehoben“, heißt es im Insolvenzantrag. „Faktum ist, dass in dem Erfüllungszeitraum die verschiedensten Lockdowns und Schließungen der Gastronomie erfolgten.“

Am 3. November 2020 kam es zum neuerlichen Lockdown, der bis 18. Mai 2021 andauerte. „Es war dem Unternehmen nur bedingt möglich, während des von Coronamaßnahmen freien Zeltraums, sprich in dem Zeitraum, in dem kein Lockdown verhängt worden war, Umsätze laut Businessplan erzielen“, heißt es weiter. „Der Markt war komplett verunsichert, insbesondere die wesentliche Zielgruppe, die geplanten ausländischen Touristen blieben zur Gänze aus.“

Ohne Touristen aus dem fernen Osten oder den Vereinigten Staaten falle der wesentliche Kundenanteil des Unternehmens weg. Der Optimismus, dass sich das im Sommer 2020 bessern würde, wurde durch den neuerlichen Lockdown Anfang November 2020 „vollends zunichte gemacht“.