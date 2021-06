Historischer Umsatzeinbruch in der Dienstleistungsbranche

Die Statistik Austria meldet einen "historischen Umsatzeinbruch von 24 Prozent" für die Dienstleistungsbranche im 1. Quartal 2021.

Größter Rückgang seit 2003

Das ist der höchste Umsatzrückgang seit Beginn der Zeitreihe 2003. Zum Vergleich: Der Handel erwirtschaftete in den ersten drei Monaten 2021 ein nominelles Umsatzplus von 3,5 Prozent zum Vorjahresquartal. Im Kfz-Sektor waren es plus 17,6 Prozent nominell und plus 15,7 Prozent real (preisbereinigt).