Lenzing nimmt 400 Millionen Euro Kapital auf

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing nimmt 400 Mio. Euro frisches Kapital auf. Bestehende Aktionäre erhalten dabei das Angebot, für jeweils 11 Aktien 5 Anteilsscheine zu beziehen.

Der Preis für die 12.068.180 neuen Aktien liegt mit 33,10 Euro um 35,9 Prozent unter dem rechnerischen Kurswert (TERP), teilte Lenzing am Freitag mit.

Der Zeitpunkt sei günstig und ein "wichtiger Schritt bei unserer aktuellen Strategie Better Growth", so Lenzing-CEO Stephan Sielaff am Freitag.