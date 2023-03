Minus 37,2 Millionen: Lenzing 2022 mit tiefrotem Ergebnis

Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert, gleichzeitig brach aber das EBITDA um ein Drittel auf 241,9 Mio. Euro ein. Das Ergebnis unterm Strich ist mit minus 37,2 Mio. Euro tiefrot.

2021 verdiente der Konzern noch 127,7 Mio. Euro. Ein Sparprogramm in Höhe von 70 Mio. Euro ist in Umsetzung. In Heiligenkreuz im Lafnitztal im Burgenland herrscht etwa Kurzarbeit.