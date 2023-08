Faserhersteller Lenzing tiefrot, aber zuversichtlich

Sparprogramm

Im Werk in Heiligenkreuz hat sich der Konzern durch den Erwerb einer Biomasseanlage bei der Energieversorgung zuletzt besser aufgestellt. Sielaff spricht von einer "deutlich besseren Kostenbasis und auch Versorgungssicherheit."

Mit einem Sparprogramm, dem im Konzern 400 Stellen zum Opfer fielen, 100 davon in Österreich, und einer Kapitalerhöhung von 400 Millionen Euro sieht sich Lenzing für die Zukunft gut gerüstet. Zusätzlichen Spielraum soll eine Verlängerung von Kreditlaufzeiten bringen.

"Deutliche Anzeichen der Erholung"

Bei der Fasernachfrage sieht Sielaff "deutliche Anzeichen der Erholung". Die Preise würden aber weiter unter Druck bleiben, sagte der Lenzing-Chef. Erleichterung könnte eine Aufhellung der Stimmung am Textilmarkt bringen, die sich erstmals sei eineinhalb Jahren abzeichne.

In China und Indonesien wurden Werke modernisiert und Kapazitäten für umweltverträgliche Spezialfasern geschaffen. Im Modal-Werk in China ist die Produktion bereits angelaufen. In Indonesien soll es bald soweit sein. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sieht sich der Hersteller im Trend. Mit der Ausweitung der Vertriebsaktivitäten sollen auch in Österreich neue Stellen geschaffen werden.

Mit einem weiteren Rückgang der Rohstoffpreise und dem Anhalten der Markterholung, geht Sielaff im Gesamtjahr weiterhin von einer deutlichen Ergebnisverbesserung in einer Bandbreite von 320 bis 420 Millionen Euro aus. Im Vorjahr war das EBIDTA um ein Drittel auf 241,9 Millionen Euro eingebrochen. An der Wiener Börse verloren die Lenzing-Papiere bis Mittag rund 1,3 Prozent auf 44,90 Euro.