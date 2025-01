Nach bitterer Pleite: Sanierungsplan für Star-Designerin Hoschek angenommen

Und was sagt Hoschek? „Diese Zustimmung ist ein überwältigender Vertrauensbeweis und zeigt, wie stark die Unterstützung unserer Partner:innen ist. Ich bin zutiefst dankbar für die großartige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – von unseren Mitarbeiter:innen bis hin zu unseren Lieferant:innen", so Lena Hoschek in einer Aussendung.



Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lena Hoschek GmbH in den vergangenen Monaten die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens sicherstellen und die Erwartungen übertreffen, so Hoschek weiter.