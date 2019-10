Lebensmittel aus Supermarkt-Müllcontainer geklaut: Zwei Frauen verurteilt

Das Sammeln von nicht verdorbenen, aber wegen abgelaufener Haltbarkeitsdaten von Supermärkten entsorgter Lebensmittel ist bei vielen Jugendlichen mehr als nur ein Sport geworden, sondern mittlerweile eine Lebenseinstellung. Doch weggeworfene Nahrungsmittel aus Abfallcontainer von Handelsketten zu entnehmen, kann am Ende strafrechtlich böse ausgehen. Das zeigt nun ein Fall in Deutschland. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat Franziska S. (26) und Caroline K. (28) in letzter Instanz wegen Diebstahls schuldig gesprochen.

„Nach den Feststellungen des Amtsgerichts Fürstenfeldbruck begaben sich Franziska S. (26) und Caroline K. (28) in die Anlieferzone der Firma Edeka in Olching. Dort öffneten sie mit Hilfe eines mitgebrachten Vierkantschlüssels einen versperrten Container, in dem Lebensmittel zur Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen bereitgestellt worden waren. Anschließend entwendeten die Angeklagten verschiedene Lebensmittel", heißt es in einer Aussendung des Bayerischen Obersten Landesgerichts. "Mit Urteil vom 30. Januar 2019 sprach das Amtsgericht Fürstenfeldbruck die Angeklagten wegen Diebstahls schuldig. Die Angeklagten wurden verwarnt. Zugleich wurde eine Geldstrafe von 225 € (15 Tagessätze zu je 15 €) vorbehalten. Das Urteil ist damit rechtskräftig.