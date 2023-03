Lebendtiertransporte: Ruf nach nach völligem EU-Exportverbot wird lauter

Hühner, die gegen die Wand getreten oder gar als Fetzen missbraucht werden. Horrorbilder, wie sie jüngst der Verein gegen Tierfabriken (VGT) von einem steirischen Schlachthof zeigte, dürfte es nicht geben – würden die geltenden Tierschutzgesetze eingehalten.

Ebenso verhält es sich bei einigen Tiertransporten, und das in der gesamten EU. In Österreich geborene Kälber, die nach wochenlangem Seetransport in ihrem eigenen, knöcheltiefem Mist stehen, ausgehungert, manchmal schon an Bord verenden.

Schafe, die unter qualvollsten Bedingungen in engen Schiffsbäuchen von Kroatien, Rumänien oder Spanien bis in den Nahen Osten exportiert werden.