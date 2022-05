Lavazza-Managerin Wege: „Wir sind reine Espresso-Röster“

Ist Österreich überhaupt ein Espresso-Markt?

Espresso wächst laut ACNielsen stärker als Filter. Jeder dritte Haushalt hat schon einen Vollautomaten zu Hause. In Deutschland ist die Entwicklung ähnlich. Je weiter nördlich, desto mehr Filterkaffee wird nach wie vor getrunken.

Und desto größere Mengen an Kaffee werden genau deswegen getrunken, oder?

Ja, das liegt auch an den Konsumgewohnheiten. Ein Italiener geht schon morgens am Weg zur Arbeit in die Bar, bestellt einen Espresso und ist nach drei Minuten schon wieder aus der Bar draußen. Im Norden verlässt man ohne seinen Häferlkaffee morgens oft gar nicht das Haus. Ich habe selbst sechs Jahre in Schweden gelebt. Dort ist es ganz normal, dass man auch abends um 17 Uhr bei Meetings noch ein Riesenhäferl Kaffee serviert bekommt. Mit ein Grund für die größeren Konsummengen. Ich denke, gemessen an den Konsum-Akten, stehen die Italiener den Skandinaviern beim Kaffeekonsum aber um nichts nach.