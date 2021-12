Wie es der Teekanne im Homeoffice geht

210 Tonnen Tee lagern im Teekanne-Werk in Salzburg, jede Woche werden etwa 55 Tonnen im Drei-Schicht-Betrieb verarbeitet, normalerweise an fünf, im Winter fallweise an sechs Tagen pro Woche. Die Rohwaren kommen von 150 Lieferanten aus 50 verschiedenen Ländern, und damit ist das allgegenwärtige Problem auch schon auf dem Tisch: Corona und seine Auswirkungen auf die globalen Rohstoffmärkte.