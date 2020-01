Laudamotion will Mitarbeiter zur Kasse bitten, Gewerkschaft ist alarmiert

Für die Mitarbeiter des verlustträchtigen Billigfliegers Laudamotion, Tochter der Ryanair, beginnt das neue Jahr mit einer Hiobsbotschaft. Am Freitag teilte das Management in einem zweiseitigen Schreiben der Belegschaft etliche geplante "Grauslichkeiten" mit. So soll der im August 2018 in Kraft getretene Kollektivvertrag nicht für neue Mitarbeiter gelten, die ab Jänner 2020 eingestellt werden. Zugleich soll es ab ersten April 2020 keine (kollektivvertraglich festgelegte) Gehaltserhöhungen bei Laudamotion mehr geben. Grund sei die schwierige wirtschaftliche Situation. Lauda schreibt zwei Millionen Euro Verlust pro Woche.