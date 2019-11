Ein Pannenflug mit schweren Folgen: Laudamotion unter "erhöhter Aufsicht"

In der Branche kursierende Behauptungen von Insidern, wonach Lauda die Berechtigung zur Wartung von Flugzeugen auf dem Flughafen Wien-Schwechat bis auf Weiteres entzogen worden sein soll, dementieren die Fluglinie, Austro-Control und das Verkehrsministerium. Bestätigt wurde aber, dass derzeit eine erhöhte Aufsicht gilt und es eine Überprüfung (Audit) gibt.

Grund für derart drastische Maßnahmen ist auch die Dichte an Vorfällen in den vergangenen Monaten. Erst Anfang September wurde von der Austro Control eine Untersuchung eingeleitet. Denn in der Luftfahrt ist es üblich, dass Personen, die Fehler melden, nicht gefeuert werden. Allerdings seien bei Lauda vier Mitarbeiter deswegen entlassen werden, hieß es in Medienberichten.