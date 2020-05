Laudamotion-Flieger verlassen Wien Richtung London

Konkret wurden am Dienstag Nachmittag vier Airbus A320 zur Ryanair-Basis nach London Stansted geflogen, am Mittwoch sollen laut Flugplan weitere acht folgen. Insgesamt waren bisher in Wien 21 der 26 Lauda-Maschinen stationiert. Neben Wien gibt es noch Lauda-Stützpunkte in Stuttgart, Düsseldorf und Palma de Mallorca.