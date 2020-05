Laudamotion vor dem Aus - 300 Mitarbeiter betroffen

Gewerkschaft ortet Erpressung

Der Fachbereichsvorsitzende Daniel Liebhart erklärte im ORF Radiojournal dazu pointiert: "Die österreichische Sozialpartnerschaft darf sich nicht von einem wild gewordenen Iren erpressen lassen." Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen außerdem vor, österreichisches Arbeitsrecht zu unterwandern, indem es den bestehenden Kollektivvertrag nicht anwendet und den Betriebsrat nicht anerkennt.

Kündigungen Ende Juni

Ryanair hatte angekündigt, in diesem Fall heute alle 300 Wiener Mitarbeiter zur Kündigung anzumelden. Unter Einhaltung der Kündigungs- und Kurzarbeitsfristen würden diese Ende Juni wirksam. Bis dahin könnten also noch weitere Verhandlungen stattfinden. Allerdings hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary angekündigt, die Wiener Laudamation-Strecken mit Ryanair abdecken zu wollen, wenn eine Einigung ausbleibt. Die Laudamotion Niederlassungen in Spanien und Deutschland sollen indes weiter bestehen.