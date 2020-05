Laudamotion: Ryanair-Tochter mit ungewöhnlichem Ansinnen an Blümel

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion will Personalkosten sparen und hat der Gewerkschaft gestern Mittwoch 24 Stunden Zeit gegeben, den vom Unternehmen geforderten Kollektivvertrag zu unterzeichnen. Andernfalls wurde mit der Schließung der Basis in Wien mit ihren 300 Mitarbeitern gedroht. Praktisch am letzten Drücker richtete Laudamotion ein ungewöhnliches Ansinnen an die Regierung.

Laudamotion forderte Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP) auf, von der Gewerkschaft vida die Unterzeichnung des adaptierten Lauda-Kollektivvertrages zu verlangen und verknüpft dies mit der AUA-Hilfe. "Die Unterzeichnung des Kollektivvertrages durch die vida muss zur Bedingung der staatlichen Beihilfe der Austrian Airlines gemacht werden", so Laudamotion in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

"Nur so kann die vida dazu gebracht werden, den neuen Kollektivvertrag zu unterzeichnen, um im Laufe des heutigen Tages über 300 Arbeitsplätze in Wien zu retten", glaubt die österreichische Ryanair-Tochter.