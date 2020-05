Ryanair-Chef: Lauda-Basis in Wien dürfte Ende Mai zusperren

Ryan-Air-Chef O'Leary verschärft den Kurs: In Wien hat der Billigflieger seiner Tochter Lauda mit der Schließung gedroht, wenn die Belegschaft nicht bis 20. Mai einen drastischen Gehaltsabbau akzeptiert.

Lauda ​​stehe vor einer “existenziellen Krise”, und die Basis in Wien dürfte Ende Mai schließen, sagte Konzernchef Michael O’Leary am Montag. Er erwarte nicht, dass die Gewerkschaften die vorgesehenen Restrukturierungen mitmachten. An der Wiener Basis sind 15 der 30 A320 von Lauda beheimatet. Die übrigen Stützpunkte in Stuttgart, Düsseldorf und Palma würden offen bleiben, sagte O’Leary.

"Wenn wir Lauda schließen, kommt sie als Ryanair zurück: größer und angriffslustiger als Lauda jemals war", hatte Konzernchef O'Leary zuvor angekündigt.