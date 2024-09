Lagermax ordert 300 Autotransporter

Plus 33,2 Prozent

Im Bericht heißt es weiter: „Auch im Bereich Autologistik zeigt sich eine Abkühlung der bisher sehr stark laufenden Entwicklung, und wird sich unserer Einschätzung nach im zweiten Halbjahr (2024) fortsetzen.“ Die Autologistik ist neben der Speditions- und Expresslogistik sowie dem Paketdienst eine der Säulen von Lagermax.

In Österreich, Ungarn, in der Slowakei, Kroatien, Bulgarien und Slowenien werden Neu- und Gebrauchtwagen für diverse Autobauer transportiert. Der Umsatz mit Autotransporten konnte im Vorjahr sogar um 33,2 Prozent gesteigert werden. In dieser Sparte wird kräftig investiert.