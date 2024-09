E-Lkw sind im Betrieb um zwei Drittel günstiger als Diesel-Lkw

Für die Transporteure stehen an erster Stelle aber die Gesamtkosten eines E-Lkw, bestehend aus Anschaffungskosten, Betriebskosten und Reparaturkosten. „Wir haben in den verschiedenen Ländern Europas unterschiedliche Förderungen, wo die Investition gefördert wird oder wie in Deutschland batterieelektrisch betriebene Lkw von der Maut befreit sind“, sagt Vlaskamp. „Das sind die Hebel, mit denen es funktioniert.“ Er kritisiert aber, dass die Politik zwar Gesetze beschließt, aber selbst wenig zur Mobilitätswende beiträgt.

„Die Kunden werden erst in großen Stückzahlen E-Lkw in Einsatz bringen, wenn sich das für sie auch wirtschaftlich rechnet“, sagt der Konzernchef. „Wir benötigen vor allem auch ein entsprechende Ladeinfrastruktur. Wir haben im Juni eine Partnerschaft mit dem Energiekonzern E.ON gestartet. Zusammen werden wir europaweit rund 400 öffentliche Ladepunkte an 170 Servicebetrieben von MAN und bei Geschäftspartnern installieren, damit die Kunden auf unseren Höfen aufladen können.“ Außerdem setzt er darauf, dass bis 2030 in Europa 50.000 Ladepunkte errichtet werden.

"Der Lkw wird als Melkkuh gesehen"

So haben die Lkw-Bauer und Frächter in Deutschland vorgeschlagen, dass die Hälfte der Lkw-Mauteinnahmen von insgesamt 7,5 Milliarden Euro in die Investitionsförderung und in den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur fließen soll. „Leider ist es nicht so, das Geld fließt in den Haushalt“, sagt der MAN-Chef. „Der Lkw wird als Melkkuh gesehen. Tatsächlich ist der Lkw die Lebensader der Wirtschaft, über die die Warenströme verteilt werden.“

In Österreich wird die Anschaffung von Elektro-Lkw und Lade-Infrastruktur gefördert (siehe rechts). Das ist vor allem deshalb wichtig, weil ein E-Lkw in der Anschaffung etwa das Dreifache eines Diesel-Lkw kostet. Also mehr als 300.000 Euro.