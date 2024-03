Oberösterreich ist Spitzenreiter im Lkw-Transitverkehr

Die A1 Westautobahn bei Traun war im Vorjahr der am stärksten vom Schwerverkehr frequentierte Straßenabschnitt in ganz Österreich, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt. 5,299 Millionen Lkw passierten diesen Abschnitt und machen ihn damit zum Lkw-Brennpunkt Österreichs.

Trotz der hohen Frequenz ist der Lkw-Verkehr auf Oberösterreichs Autobahnen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Dieser Trend war an den meisten der 39 analysierten Zählstellen zu beobachten. Dennoch fuhren im Vergleich zum Jahr 2013 rund eine halbe Million mehr Lkw auf der A1 bei Traun und Haid.

Neben der A1 bei Traun sind auch andere Autobahnen und Schnellstraßen in Oberösterreich stark vom Schwerverkehr betroffen. So fuhren auf der A8 Innkreis-Autobahn bei Krenglbach mehr als vier Millionen LKW, auf der A25 Welser Autobahn bei Marchtrenk und Wels rund 3,8 Millionen, auf der A7 Mühlkreis Autobahn bei der Zählstelle Franzosenhausweg rund 1,9 Millionen und auf der A9 Pyhrn Autobahn bei Schölldorf rund 1,6 Millionen.

Wie 60.000 Autos

Oberösterreich ist eine wichtige Transitroute für Lkw. Der Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen hat dazu geführt, dass immer mehr Transit-Lkw durch das Bundesland fahren. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Infrastruktur, sondern auch auf die Anwohner.

"Ein großer Transit-Lkw nutzt die Straße so stark ab wie rund 60.000 Autos. Mit zunehmendem Lkw-Verkehr nehmen auch Straßenschäden zu, was wiederum zu Baustellen und in der Folge zu mehr Staus führt. Zudem bedeuten mehr Lkw mehr Abgase und Lärm für Anrainerinnen und Anrainer", erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.