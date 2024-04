Sind Wohnungs-Kauf oder Hausbau einfach nicht mehr leistbar?

Immo-Kredite stark zurückgegangen

Die Vergabe von Immobilienkrediten ist in den vergangenen Jahren eingebrochen. Das belastet auch die Baubranche, die sich in einer veritablen Rezession befindet. Mit einer Erholung rechnet Gunter Deuber, Bereichsleiter für Volkswirtschaft und Finanzanalyse in der Raiffeisen Bank International (RBI), erst 2025.

Bei einer Diskussionsveranstaltung des Raiffeisenverbandes in Wien warnte er: „Was jetzt nicht gebaut wird, fehlt in den nächsten Jahren.“