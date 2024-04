Zinsen sollen sinken, aber Häuselbauer greifen zu Fixzins-Krediten

Für Verwerfungen gesorgt hat auch das zeitliche Zusammenfallen von teureren Krediten , hohen Baukosten und obendrein verschärften Kreditregeln . Was aber war wirklich schuld am scharfen Einbruch beim Kredit-Neugeschäft? Banken und Politik haben die Kreditregeln scharf kritisiert, bis sie jetzt entbürokratisiert wurden.

Wie sieht es jetzt auf der Kreditseite aus?

Insgesamt waren die Kredite an private Haushalte 2023 erstmals seit Erhebungsbeginn im Jahr 1998 rückläufig.

Das aushaftende Kreditvolumen sank von 189,7 auf 186,3 Milliarden Euro. Diese Entwicklung war vor allem auf die Wohnbaukredite zurück zu führen. Dort sank der Bestand von 134 auf 131 Milliarden Euro. Im gesamten Euroraum war aber eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Für Notenbank-Vize Gottfried Haber ein Beleg dafür, dass vor allem die gestiegenen Zinsen und nicht die strengere Anwendung der Kreditregeln schuld an der rückläufigen Entwicklung waren.

Wie läuft die Neuvergabe von Wohnbaukrediten?

Hier gab es einen massiven Einbruch von 25,7 Mrd. (2021) und 23,2 Mrd (2022) auf nur noch 10,4 Milliarden Euro im Vorjahr und damit den geringsten Wert seit 2011. In Österreich wurden zwischen 2017 und 2022 aber auch deutlich mehr neue Wohnbaukredite vergeben als im Euroraum oder in Deutschland, daher dürfte der Einbruch hierzulande auch markanter gewesen sein. Mittlerweile hat sich das Niveau stark angenähert. Und durch die strengeren Kreditregeln habe sich vor allem auch die Kreditqualität markant verbessert, sagt Haber. Das sieht man an historisch niedrigen Ausfallsraten.

Wie verteilen sich variabel und fix verzinste Kredite in Österreich?

In Österreich gibt es traditionell einen hohen Anteil variabler Kredite. Viele Kreditnehmer setzten offenbar darauf, dass die Niedrigzinsphase früherer Jahre noch sehr lange anhalten werde. Dem war nicht so. Die sechs Leitzinsanhebungen durch die EZB schlugen deshalb voll durch.