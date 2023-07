Länger haltbare Produkte: EU-Parlament will strengere Regeln

Verbraucher in der EU sollen nach dem Willen des EU-Parlaments in Zukunft dank strengerer Vorgaben von länger haltbaren Produkten profitieren. Für technische Geräte sollen für einen "angemessenen Zeitraum" Software-Updates angeboten werden, teilte das Parlament am Mittwoch in Straßburg mit.

Gleiches gelte für Geräte, die mit Verbrauchsgegenständen wie Tintenpatronen, Glühbirnen oder Kaffeepads funktionierten. Auch Ersatzteile und Zubehör fallen den Angaben zufolge unter die neuen Regeln.