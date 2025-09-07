Lada vor Kurzarbeit: Russlands Autosektor in der Krise

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Herbst beginnt stürmisch für die russische Wirtschaft. Die Regierung muss ihre Wachstumsprognosen von 2,5 Prozent für das Jahr deutlich nach unten revidieren, wie Minister Maxim Reschetnikow auf dem Wirtschaftsforum im fernöstlichen Wladiwostok einräumte. Nach Angaben von German Gref, dem Chef des größten Geldhauses des Landes, der Sberbank, deuten die Juli- und Augustzahlen darauf hin, "dass wir uns dem Nullwert nähern" beim Wachstum. Er forderte eine deutliche Senkung der Leitzinsen, um die Wirtschaft wiederzubeleben.

"Lage in einzelnen Sektoren schwierig" Auch wenn Kremlchef Wladimir Putin in Wladiwostok einen optimistischeren Ausblick gab und von einer "weichen Landung" für die Wirtschaft sprach, räumte er doch ein, dass die "Lage in einzelnen Sektoren schwierig" sei. Einer dieser Krisensektoren ist die russische Automobilbranche. Dabei galt der russische Automobilmarkt einst als Wachstumstreiber. Im fernen 2008 wurden drei Millionen Neufahrzeuge in Russland verkauft - und die Experten spekulierten nicht mehr darüber ob, sondern wann Russland Deutschland als größten Automarkt Europas überholen würde. Davon ist das Land weit entfernt. 2024 wurde noch gerade einmal die Hälfte umgesetzt - und in diesem Jahr geht es weiter rapide abwärts.

Bei Lada steht Kurzarbeit bevor Lada-Produzent Avtovaz, der größte Autobauer im Land, ist kaum aus den verordneten Betriebsferien im Sommer zurück, da droht der Belegschaft Kurzarbeit. Ab dem 29. September könne das Unternehmen wegen der "allgemeinen Tendenzen" die Vier-Tage-Woche einführen, warnte der Pressedienst des Konzerns schon mal vorsorglich. Unter allgemeine Tendenzen fallen demnach der hohe Leitzins für Kredite allgemein, die verschärften Forderungen für Autokredite im Speziellen und die hohe Einfuhr von Importwagen. Avtovaz ist nicht allein in seinem Elend. Vor dem Branchenführer haben schon der ehemalige Wolga-Produzent Gaz in Nischni Nowgorod - jetzt vor allem bekannt für die Herstellung von Kleintransportern der Marke Gazelle in Russland - der Lkw-Hersteller Kamaz und der Bus-Produzent Liaz auf Kurzarbeit umgestellt.

Einbruch der Absatzzahlen Die Lage ist durchaus besorgniserregend. Der Absatz von Bussen ist um 60 Prozent eingebrochen. Ähnlich hoch sei der Rückgang bei schweren Lkw, teilte Kamaz mit. Das eigene Verkaufsminus bei zivilen Fahrzeugen bezifferte das Unternehmen auf 30 Prozent. Da half auch der weiter florierende Absatz von Armeelastern für den Krieg, den Russland seit dreieinhalb Jahren in der Ukraine führt, Kamaz nicht aus der Krise. Gaz wiederum beklagte eine Nachfrageminderung von 30 Prozent bei Kleintransportern. Bei den Pkw lag der Rückgang in den ersten sieben Monaten nach Angaben des Branchenfachverbands AEB bei 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Neuwagen verstauben im Lager Die Folge: In den Lagern stauen sich die Fahrzeuge. Zwar sind die Lagerbestände von ihrem Höchststand, etwa einer halben Million, inzwischen wieder leicht auf 400.000 Pkw gesunken. Doch das ist wohl mehr der Produktionspause bei den Autobauern im Sommer als der anziehenden Konjunktur geschuldet, auch wenn die Wiederaufnahme staatlicher Förderprogramme die Nachfrage etwas gehoben hat. Förderprogramme für Kurzarbeiter geplant Die russische Regierung will nun zumindest die Kurzarbeit sozial abfedern. Die Behörden erarbeiteten einen Plan zur "alternativen Beschäftigung", sagte der für die Industrie zuständige russische Vizeregierungschef Denis Manturow. Damit sollen Einkommensverluste aufgefangen und die Arbeitskollektive insgesamt erhalten werden.

Genauere Angaben machte Manturow nicht. Experten gehen davon aus, dass es sich teilweise um Umschulungsprogramme für die Beschäftigten der Autobranche handle. Chinesische Konkurrenz ist zu stark Neben der Flaute stellen dabei auch Importfahrzeuge ein Problem für die einheimische Autoindustrie dar. Neue Westwagen sind wie einst zu Sowjetzeiten zu einer begehrten Rarität geworden. Stattdessen überfluten chinesische Fahrzeuge den Markt. Für Russlands Automobilbranche ist das eine schlechte Nachricht: Denn die meisten der westlichen Konzerne hatten in der Vorkriegszeit eine Produktion mit Zehntausenden Arbeitsplätzen im Land aufgebaut.

VW hatte beispielsweise für mehrere Milliarden Euro eine Fabrik in Kaluga aus dem Boden gestampft, Toyota, Nissan, Hyundai, aber auch General Motors und Ford rund um St. Petersburg ein Zentrum der Autoproduktion aufgebaut. Selbst Mercedes hatte nach jahrelangem Zögern schließlich mehr als 250 Mio. Euro in die Hand genommen, um nahe Moskau ein Werk vorwiegend für SUV-Modelle hinzustellen. Das war 2019. Drei Jahre später mit Kriegsbeginn zogen sich alle westlichen Autobauer aus Russland zurück. Großer Marktanteil - wenig Lokalisierung Ihren Platz haben seither die Chinesen eingenommen. Im ersten Halbjahr hatten chinesische Fahrzeuge einen Marktanteil von etwa 55 Prozent bei den Neuwagenverkäufen inne. Bis August - Zahlen sind bisher nicht veröffentlicht - könne dieser sogar auf 60 bis 65 Prozent gestiegen sein, schätzte der Direktor der Consultingagentur "Avtostat" Sergej Zelikow. Marken wie Haval, Cherry und Geely machen Lada inzwischen ernsthaft Konkurrenz um Marktführerschaft.