Wie es um die russische Wirtschaft tatsächlich steht

Die massive Aufrüstung wegen des Angriffskriegs in der Ukraine hat die russische Wirtschaft in den vergangenen beiden Jahren stark wachsen lassen. Zuletzt hat sich das Wachstum aber deutlich verlangsamt. Der russische Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow warnte am Donnerstag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg sogar vor einer Rezession.