Rekordzinsen in Russland als schwerer Dämpfer für Putins Kriegswirtschaft

Als Hauptgrund nennen die Experten des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) die hohen Zinsen der Zentralbank im Kampf gegen die Inflation im Land. Die Teuerung lag Ende 2024 in Russland bei 9,5 Prozent, die Zentralbank hob den Leitzins auf 21 Prozent an.

Wie eine Droge

Wesentlich schlimmer würde Russlands Wirtschaft ein Ende des Krieges in der Ukraine zu spüren bekommen. 2025 fließen laut Zahlen der russischen Regierung mehr als sechs Prozent des BIP in Rüstung und Militär. „Die russische Volkswirtschaft hängt an den hohen Staatsausgaben für den Krieg mittlerweile wie an einer Droge. Sollte sie eines Tages reduziert oder abgesetzt werden, droht ihr ein veritabler Nachfrageschock, der sie in eine tiefe Krise stürzen könnte“, so Astrov.miba