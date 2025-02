Russische Wirtschaft zeigt Schwächen: "Der Festtag geht zu Ende"

Eine Reihe von Industriezweigen hat für dieses Wachstum gesorgt. In erster Linie ist das die Rüstungswirtschaft, die dank der Ausgaben im russischen Militäretat boomt. Daneben hat die Automobilbranche ihren Absatz im Vergleich zum Katastrophenjahr 2023 um 50 Prozent gesteigert, die Düngemittelindustrie um 30 Prozent. Dank zunehmender Marktabschottung hat aber auch etwa der Weinanbau in Russland ein Plus von 30 Prozent erzielt.

Unabhängige Analysten warnen vor größeren Problemen. "An einer Unmenge von Indikatoren sehen wir: Der Festtag geht zu Ende", sagte die bekannte Wirtschaftswissenschafterin Natalja Subarewitsch . Die offiziell genannten Zahlen seien ohnehin zweifelhaft, doch selbst damit sei es nun vorbei. Das Wachstum werde gering ausfallen, die Inflation hoch - und das über einen längeren Zeitraum. Mit dieser These stimmte zuletzt selbst der bei einem staatlichen Analysezentrum angestellte Bruder des Verteidigungsministers Andrej Belousow , Dmitri, überein. Er warnte vor einer Stagflation - das heißt hohe Inflationsraten bei gleichzeitig geringem oder keinem Wachstum.

Welche Branchen Probleme haben

Probleme bereitet vor allem der Immobiliensektor. Während in den Regionen die Nachfrage nach Wohnraum sogar leicht gestiegen ist - auch dank des hohen Solds, den viele russische Kämpfer an der Front erhalten - ist in und um Moskau die Nachfrage um ein Drittel eingebrochen. Dabei sind Hauptstadt und Umland die mit Abstand wichtigste Region für den Wohnungsbau. Die Nachfrage wurde lange Zeit mit staatlich subventionierten Hypotheken gestützt - da der Kreml das Geld nun anderswo ausgibt, fehlen die Mittel hier. Die Krise hat Folgen für andere Sektoren: Die Baustoffbranche und sogar der Stahlsektor leiden. Der Kohlesektor steckt in einer tiefen Krise.

Auch der Automarkt steht wieder vor einem Rückgang. Der Branchenfachverband AEB geht im Basisszenario von einem Rückgang der Neuwagenverkäufe von 15 Prozent auf 1,4 Millionen Pkw aus. Grund sind steigende Abgaben und einmal mehr Probleme mit der Kreditfinanzierung. 700.000 Fahrzeuge stehen auf Halde und warten auf einen Käufer. Vielen Autosalons droht die Pleite.