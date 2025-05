Elektroauto-Marktboom: China setzt sich an die Spitze der E-Auto Produktion

Für Europa sagt die IEA angesichts eines starken Wachstums im ersten Quartal für das Jahr 2025 voraus, dass ein Viertel der verkauften Autos einen Elektroantrieb haben wird. In den USA dürften 11 Prozent der Neuzulassungen einen elektrischen Antrieb haben. Bis 2030, also in fünf Jahren, sollte laut IEA-Prognose der Anteil der E-Autos bei den Neuzulassungen in China auf 80 Prozent und in Europa auf 60 Prozent steigen. Die USA dürften mit 20 Prozent nachhinken.

Höhere Zölle und eine schwache Wirtschaft könnten die Autoverkäufe insgesamt dämpfen, aber der Anteil von E-Autos könnte dabei unverändert bleiben, erwartet die IEA.

Anstieg der Produktion praktisch nur in China

Bei der Produktion ist die Dominanz Chinas 2024 deutlich gestiegen. Der weltweite Anstieg um 25 Prozent entfiel fast zur Gänze auf chinesische Hersteller, in Europa stagnierte die Produktion. In Nordamerika gab es einen Rückgang in den USA bei einer gleichzeitigen Verdoppelung in Mexiko. Etwa 70 Prozent der mexikanischen Produktion entfiel auf US-Konzerne.

Im Vorjahr wurden auch zwei Prozent der neu verkauften Lkw elektrisch betrieben. Dabei wurden 80 Prozent aller neuen E-Lkw weltweit in China verkauft, nachdem sich der Absatz in dem Land dank einer Abwrackprämie für konventionelle Lkw auf 75.000 Stück verdoppelt hat. In China sind die Gesamtkosten für die Nutzung eines E-Lkw teilweise schon niedriger als für ein fossiles Vehikel - in Europa könnte dies 2030 der Fall sein.

In Österreich wurden laut Statistik Austria Daten bis Ende April 2025 19.867 E-Pkw neu zugelassen. Das sind 21,9 Prozent aller Neuzulassungen; gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 41,6%. Benzin-Elektro-Hybride verzeichnen ein Plus von 39,3%. Bei Benziner gibt es einen Rückgang von 8,1%, bei Diesel-Pkw einen Rückgang von 32,7%