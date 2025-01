Die Preisentwicklung bei den Elektroautos wäre durchaus positiv. In den vergangenen Monaten kamen einige neue E-Autos auf den Markt, die man für rund 25.000 Euro kaufen kann. Manche sind mit Förderung sogar unter 20.000 Euro zu haben. Weitere günstige Elektroautos sind auf dem Weg. Der Markt für Elektro ist aber in Österreich nach wie vor schwierig. Im abgelaufenen Jahr wurden 44.622 Elektroautos zugelassen, das entspricht einem Minus 6,3 Prozent im Vergleich zu 2023. Laut Statistik Austria werden dabei nur 23,5 Prozent der E-Autos von Privaten neu zugelassen.

Was die Modelle betrifft, so bleibt an der Spitze alles wie gehabt - dahinter hat sich aber ein neuer Kandidat platziert.