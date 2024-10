Der Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro hat ein sportliches Aussehen, die große 77-KWh-Batterie und Allrad. Wir sind den Q4 richtig lange Probe gefahren, haben ein paar Tausend Kilometer damit abgespult und waren auch oft auf der Autobahn. Hier haben sich zwei Dinge positiv gezeigt: zum einen schmilzt die Reichweite des Q4 e-tron nicht auffallend schnell ab, auch bei Autobahn-Maximalgeschwindigkeit schafften wir damit gute 350 bis 380 Kilometer (im Vergleich: rund 450 Kilometer im Mischbetrieb Stadt-Land). Insgesamt haben wir uns bei einem Verbrauch von 19,5 kWh pro 100 Kilometer eingependelt, im reinen Stadtverkehr sinkt dieser Wert auf 16 ab. Besonders imposant ist die Ladeleistung: offiziell mit maximal 175 kW angegeben, schafften wir phasenweise sogar mehr und das ergibt in zehn, fünfzehn Minuten, also in einer Kaffeepause, richtig gutes Nachladen.

Technisch ist der Q4 auf dem neuesten Stand, sowohl bei Infotainment-System als auch bei den zahlreichen Assistenzsystemen, die nie nervend eingreifen.