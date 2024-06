Bevor wir also zur großen Liebe aufschwingen, ein paar Details, an denen wir uns stoßen. Drei Dinge sind’s und die sind nicht nichts: die Ecke im Armaturenbrett, da, wo das Mitteldisplay in die Airbag-Region des Beifahrers übergeht, fällt unschön auf. Sie wäre zudem schmerzvoll, wenn es zu einem Aufprall kommt und die Knie ans Armaturenbrett stoßen. Zweitens: Die vielen Hochglanz- und Glaselemente sind nicht sauber zu halten. Immer haftet dort der Staub. Und: Die Sicht nach hinten ist, wegen des geneigten Hecks, des Spoilers mitten in der Scheibe und der Kopfstützen auf der Hinterbank, gleich null.

Die Liedzeilen von Wolfgang Ambros klingen nicht nur in der kraftvollen Sonos-Musikanlage des Audi Q4 gut, sie passen auch zum Verhältnis der Testerin zum Auto. Nein, Liebe auf den ersten Blick war es nicht zwischen uns. Dafür ist die Bindung jetzt, nach mehr als 2.000 gemeinsamen Kilometern, umso größer. Der Audi Q4 , voller Name: Sportback 55 e-tron quattro , hat sich als stark, zuverlässig, handlich und ausdauernd entpuppt. Zudem ist er eine Augenweide: das noble Grau des Dauertesters – wir dürfen ihn länger gründlich testfahren – steht ihm gut.

Unser Verbrauch liegt bei exakt 20,4 kWh pro 100 Kilometer (im Mischbetrieb; in der Stadt würde das E-Auto rund 16 kWh verbrauchen). An schnellen Ladestationen geht auch das Laden schnell: die 77 kWh große Batterie konnten wir mit maximal 160 kW laden (theoretisch bis 175 kW möglich) – von 20 auf 80 Prozent Ladestand schafft man es in etwa 15 Minuten. Was den Q4 e-tron quattro auch zum bequemen Langstreckenauto macht. Reichweite: 450 km in Stadt und Land; 350 km auf der Autobahn. Der üppige Platz im Kofferraum (da passt ein Woom-4-Radl rein!) und im Inneren gefällt ebenso.