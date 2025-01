Der österreichische Automarkt hat im vergangenen Jahr wieder leicht zugelegt. 253.789 Autos wurden neu zugelassen, was einem Plus von 6,1 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Bei den Herstellern bleibt VW die stärkste Marke mit 14,2 Marktanteil, gefolgt von Skoda (10,1 Prozent) und BMW (7,5 Prozent).

Was die meistverkauften Modelle betrifft, so sieht die heimische Zulassungsstatistik (wieder) einen alten Bekannten an der Spitze.

Die 10 meistverkauften Autos 2024 in Österreich: