Fünfzig Jahre Golf sind für Volkswagen ein Grund zum Feiern. Was Volkswagen in Österreich aber wohl noch mehr freut, ist der Umstand, dass der Golf wieder an erster Stelle der heimischen Zulassungsstatistik steht. In Zahlen: Vom Golf wurden im ersten Halbjahr 6.399 Stück verkauft, vom Skoda Octavia, dem Zweitplatzierten, (der den Golf zuletzt von Platz eins verdrängen konnte) waren es 4.281.

Der Golf ist also bei den Kunden wieder gefragt, nachdem zum Start der aktuellen achten Generation Probleme mit der Software und dem Infotainment Gesprächsthema Nummer eins waren.