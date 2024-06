Beim zuständigen VW-Markenleiter für Österreich ist die Laune gut. Nicht nur, weil der 50. Geburtstag des Golf gefeiert wird. Was Thomas Herndl sichtlich freut, ist, dass der Golf seit Beginn des Jahres wieder an der Spitze der heimischen Zulassungsstatistik steht. Nachdem er 2018 vom Skoda Octavia von Platz eins verdrängt wurde. Dass es wieder gut läuft, dafür gibt es mehrere Gründe. „Unter anderem sind es sicher unsere Rabbit-Modelle“, sagt Thomas Herndl.

Die Anfänge

Aber zurück ins Jahr 1974 und den Anfängen des Golf. VW brauchte dringend einen Nachfolger für den in die Jahre gekommenen Käfer. Verschiedene Prototypen wurden aufgebaut und man entschied, dass man vom angestammten Käfer-Dogma Motor im Heck, Luftkühlung und Heckantrieb Abschied nimmt und ein neues Konzept mit Frontantrieb und wassergekühltem Frontmotor verwendet. Fürs Design sorgte der Italiener Giorgetto Giugiaro. Dass die ursprünglich angedachten eckigen Scheinwerfer aus Kostengründen eliminiert wurden und man runde Scheinwerfer nahm, kann man durchaus als Glücksfall werten. „Runde Formen werden als sympathisch empfunden, erklärt Stefan Wallburg, Exterieur-Designer bei VW. Am 29. März 1974 lief die Produktion an.

Die entscheidende Inspiration für den Namen „Golf“ lieferte übrigens das Pferd eines Mitarbeiters, nachdem „Blizzard“ und andere Vorschläge verworfen worden waren. Beteiligt am Start des Golf war auch der Österreicher Ernst Fiala, der ab 1972 Entwicklungschef in Wolfsburg war. Befragt nach den Anfängen des Golf erklärte er stets, dass vor allem der 1976 eingeführte GTI einen wichtigen Impuls gab und für noch mehr Popularität sorgte – geplant war eine limitierte Serie von 5.000 Stück, tatsächlich entstanden bis 1983 beachtliche 462.000 GTI. Das ist viel, aber immer noch bescheiden in Relation zur Gesamtzahl des ersten Golf. 6,9 Millionen wurden ab 1974 produziert. In Südafrika wurde der Golf I sogar bis 2009 weiter gebaut.

Die Golf-Generationen von 1974 bis heute