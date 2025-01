Kein Ende des Autos: Womit wir jetzt und in Zukunft fahren

© Kurier

Was Lenker wollen Die Menschen wollen fahren, das zeigen nicht nur die obligatorischen Staus auf der Südosttangente. Fast 5,2 Millionen Pkw sind in Österreich zugelassen. Zu den leichten Absatzzuwächsen bei Neuwagen im Vorjahr kommt ein lebendiger Gebrauchtwagenmarkt mit rund 820.000 Pkw-Zulassungen hinzu. Ein Phänomen in Transformationszeiten ist, dass Menschen mit Gebrauchten zufrieden sind, weil sie da „die alte Technik“ haben. Weniger Pieps, weniger Assistenten. Was insgesamt zu einer Alterung des Fahrzeugbestands geführt hat, von rund 9,5 Jahren auf 10,5 Jahre – so alt ist das Auto auf der heimischen Straße im Durchschnitt. Die ganz modernen Autos, die vollelektrischen, stellen 17,6 Prozent in der Zulassungsstatistik – und haben damit erstmals die Diesel überholt. Obwohl bei den Autofahrern generell beliebt, werden Jahr für Jahr weniger Diesel verkauft. Der Grund ist einfach: „Es gibt immer weniger Diesel-Pkw, die Hersteller nehmen sie nach und nach aus dem Programm“, weiß Günther Kerle. Für Wolfgang Wurm aus der Geschäftsführung der Porsche Austria „ist der Hybrid der neue Diesel“. Hybride und Plug-in-Hybride zusammen haben hat im vergangenen Jahr die größten Zuwächse. Von Anfang an als Brückentechnologie gedacht, vereinen die Plug-in-Hybride (PHEVs) das Beste aus zwei Welten: Verbrennermotor und Elektromotor, die mittlerweile auf gute Reichweiten jenseits der 100 Kilometer kommen. Diese Kategorie steigt kräftig, auch weil es steuerlich durch den Wegfall der NoVA (noch) sehr attraktiv ist, einen PHEV zu kaufen.

Dass die reinen Elektroautos in der Statistik insgesamt verloren haben, ist den Unternehmen geschuldet. Da gab es im vergangenen Jahr einen signifikanten Rückgang, während die Privaten sich sogar mehr trauen, rein elektrische Fahrzeuge zu kaufen. Obwohl die Unsicherheiten immer noch vorhanden sind: Wie viel kostet der Strom? Wo kann ich laden? Was kommt bei Steuern und Sachbezug mit der nächsten Regierung? „Die Wende, dass mehr E-Autos als Verbrenner verkauft werden, wird es so schnell nicht geben“, meint Markus Wildeis, Managing Director von Stellantis. „In den nächsten Jahren sehe ich das leider nicht.“ Günther Kerle sieht den Rückgang der E-Verkäufe kritisch. „Das Minus bei den Elektro-Verkäufen stellt einen Bruch in der erwarteten Entwicklung dar. Man ging von Zuwächsen aus und jetzt bilanzieren wir mit einem Minus. Für die Flottenziele der Konzerne ist das ein Dilemma, weil sie ihre CO2-Vorgaben nicht erfüllen können“, erklärt er (siehe unten).