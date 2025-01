Mehr Pkw, weniger E-Neuzulassungen: So steht es um den Automarkt in Österreich

Voriges Jahr sind in Österreich mit 253.789 Pkw so viele Autos neu zugelassen worden wie seit 2019 nicht mehr - mit der damals allerdings deutlich höheren Zahl 329.363. Gegenüber 2023 gab es ein Plus 6,1 Prozent oder 14.639 Fahrzeugen, berichtete die Statistik Austria am Dienstag. Der E-Auto-Anteil ging insgesamt zurück. Gesamtheitlich stiegen die Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen demnach auf 369.246, ein Anstieg von 8,2 Prozent oder 27.837 Kfz im Vergleich zu 2023.