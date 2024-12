Den Platz an der Sonne wird der Octavia in diesem Jahr wieder an den Golf abtreten müssen. Das wird man in Mlada Boleslav verkraften. Der Octavia gehört immer noch zu den Topsellern und war heuer die Nummer zwei im Land (Jänner bis November).

Wie gehabt kann man den Octavia als Limousine und als Combi bestellen - wobei die Kombiversion klar der Favorit in Österreich ist. Verständlich, der Combi bietet viel Platz. 640 bis 1700 Liter Laderaumvolumen stehen zur Verfügung. Dabei geht es nicht nur um die Liter allein, der Kofferraum ist variabel und fein durchdacht (z.B. mit Schienen- bzw. Netzsystem, um Dinge zu fixieren). Gut gefällt uns auch die Press-Funktion für die Abdeckung.

Der frei stehende Schirm in der Mitte des Cockpits wächst (abhängig von der Ausstattung) auf 13 Zoll, sonst ist der Touchscreen 10 Zoll groß. Und für den Fahrer gibt es in allen Versionen einen 10 Zoll großen Schirm - mit konfigurierbaren Darstellungen. Wenn man die Touchslider-Steuerung für die Lautstärke am Schirm umgehen will, kann man das auch am Lenkrad regeln.