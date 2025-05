Österreich: E-Autos haben um 76,1 Prozent zugelegt

Im April 2025 hat der Neuwagenmarkt in Österreich im Vorjahresvergleich deutlich an Fahrt aufgenommen. Laut Statistik Austria wurden 24 855 neue Pkw zum Verkehr zugelassen. Das sind um 3 518 oder 16,5 % mehr als vor einem Jahr. Dabei sind Benzin-Hybride mit einem Plus von 82,8 % auf 8 327 Neuzulassungen an allen anderen vorbeigezogen. E-Autos haben um 76,1 % auf 5 690 zugelegt. Mehr als jeder fünfte Neuwagen im April war damit rein elektrisch unterwegs.

Tesla profitiert nicht vom E-Auto-Boom

"Tesla konnte als einzige Marke nicht vom E-Auto-Boom profitieren, hier gingen die Neuzulassungen im Jahresvergleich fast um die Hälfte zurück“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Von Jänner bis April 2025 wurden 90 872 Pkw neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 7,4 % oder 6 272 Pkw. Insgesamt wurden 121 366 Kfz neu zum Verkehr zugelassen, ein Minus von 0,7 % oder 797 Kfz im Vergleich zu den ersten vier Monaten des Vorjahres.