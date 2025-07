Wie Trump heimlich Putins Kriegskasse auffüllt

Wer etwas über Russlands Wirtschaft wissen will, muss einen Blick auf den Borschtsch-Index werfen. Kosten Kartoffeln, Kraut oder rote Rüben plötzlich mehr, können sich die Russen also die Zutaten für die traditionelle Suppe nicht mehr leisten, ist auch woanders Feuer am Dach. Dann stimmt gesamtwirtschaftlich etwas nicht.

Derzeit sieht es genau danach aus. Kartoffeln kosten mittlerweile 2,8 Mal so viel wie vor einem Jahr; bei Zwiebeln haben sich die Preise verdoppelt. Russland, das zuletzt trotz Sanktionen für viele überraschend gute Zahlen schrieb, 2024 sogar ein BIP-Wachstum von 4,2 Prozent vermeldete, kommt langsam an den Punkt, auf den Sanktionsbefürworter im Westen lange warteten: „Der Zuckerrausch ist vorbei, jetzt herrscht Katerstimmung“, beschreibt es Maria Snegovaya vom Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).