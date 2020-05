Kurzarbeit nur eine kurzfristige Lösung

Kann man einzelne Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen? Oder nur alle? Oder gar niemanden?

Ein flexibles Wiederhochfahren ist jederzeit möglich. Mit dem AMS müssen lediglich die angefallenen Ausfallstunden verrechnet werden.

Gibt es zur aktuellen Regelung (drei Monate plus mögliche Verlängerung um weitere drei Monate) Ausnahmen für einzelne Branchen?

Nein, Kurzarbeit kann jedes Unternehmen in Anspruch nehmen. Allerdings nicht jeder Arbeitnehmer. Jene, die in Österreich wohnen und arbeiten, aber deren Arbeitgeber den Sitz in Deutschland haben, sind zwar in Österreich voll abgaben- und steuerpflichtig, können aber nicht in Kurzarbeit gehen, auch wenn der deutsche Mutterbetrieb in Kurzarbeit ist. Der Grund: Die Kurzarbeit fördert Betriebe. Es ist somit eine Betriebsstätte in Österreich nötig.