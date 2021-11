Kurzarbeit als staatliche Subvention für Industriebetriebe

Trotz wirtschaftlicher Entspannung und Rekordhoch an offenen Stellen steigt die Zahl der in Kurzarbeit befindlichen Arbeitnehmer wieder an. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass fast jeder zweite der aktuell 71.000 Kurzarbeiter auf den Produktionssektor entfällt. Den 35.000 betroffenen Arbeitnehmern (inklusive Leiharbeiter) stehen allerdings gut 40.000 offene Stellen in Industrie und Gewerbe gegenüber, die die Betriebe nur schwer besetzen können.

Wie passt das zusammen? Industrievertreter verweisen auf die Rohstoff- und Lieferengpässe, die zu Produktionsrückgängen vor allem in der Autoindustrie führen. Viele Automotive-Betriebe setzen daher auf Kurzarbeit. Andere Unternehmen hingegen, etwa in der Lebensmittelindustrie, kommen mit den Aufträgen nicht hinterher und suchen dringend Personal.

Die Neos sehen in der Kurzarbeit keine Krisen-Maßnahme mehr, sondern eine Subvention für Betriebe, die den Aufschwung bremse und daher beendet werden sollte.