Kurz-Ermittlung: WKStA interessierte sich für "Sideletter" und Wolf

Die bei Schmid sichergestellten Chats legen insbesondere über die Auswahl der ÖBAG-Aufsichtsräte eine enge Abstimmung mit Kurz nahe: Mal bittet Schmid den Kanzler um Gesprächstermine, mal ist davon die Rede, dass Kurz entweder informiert wurde oder vor Entscheidungen informiert werden musste. Kurz betonte, dies im Ausschuss gar nicht abgestritten zu haben: "Ich habe auf die Frage, ob ich eingebunden war, mit 'Ja' geantwortet." Aber entschieden habe Finanzminister Löger.

Was die Bestellung Schmids zum Chef der Staatsholding angeht, beharrte Kurz darauf, nur "eingebunden im Sinne von informiert" gewesen zu sein. Auch das berühmte "kriegst eh alles was du willst", das Kurz zwei Wochen vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung an Schmid textete, will der Kanzler nicht als Unterstützung verstanden wissen.

Schmid habe damals versucht, seinen Job "möglichst machtvoll" auszugestalten, erläuterte Kurz dem Richter, und die (mit drei Küsschen versehene, Anm.) Nachricht habe signalisieren wollen: "Jetzt krieg einmal den Hals voll." Und überhaupt betonte Kurz, hätte er seine Rolle bei dessen Bestellung herunterspielen wollen, dann hätte er gar nicht erst bestätigt, mit Schmid befreundet zu sein und ihn für qualifiziert gehalten zu haben.

Genervt und echauffiert

Mit Adamovic, der der Einvernahme über weite Strecken kommentarlos folgte, geriet Kurz gleich mehrmals aneinander. Einmal zeigte sich der Kanzler genervt, weil in den Unterlagen lediglich belastende und keine entlastenden Passagen markiert waren und kreidete das der WKStA an. Tatsächlich hatte die Markierungen Richter Faulhammer vorgenommen, um die Vorwürfe nachzeichnen zu können, wie er erklärte.