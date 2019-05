KURIER-Enthüllungen: Hendl-Gigant fühlt sich unfair behandelt

Die Eingangshalle von „MHP“ erinnert eher an ein Hotel als an eine Firmenzentrale. Weiße Säulen stützen die Decke. Die Tische und Steckdosen sind goldfarben. Die Stehlampen tragen das Windmühlen-Logo des Konzerns. MHP ist der sechstgrößte Geflügelproduzent in ganz Europa und der größte in der Ukraine.