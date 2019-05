Keine Millionen aus EU für Hendl-Giganten aus der Ukraine

Ein Erfolg auch für den grünen EU-Parlamentarier Thomas Waitz, der die MHP und ihre Machenschaften seit Monaten verfolgt: „ Es ist ein guter erster Schritt, dass die EBRD anscheinend entschieden hat, öffentliches Geld nicht dazu zu verwenden, eine Monopolstellung eines Konzerns zu fördern – noch dazu, wenn dieser Konzern verdächtigt wird, Tierschutzstandards, ökologische und soziale Standards nicht einzuhalten und mit fragwürdigen Methoden zu arbeiten.“

In der Ukraine beherrscht MHP seit Jahren den Markt. Ebenso rasant steigen dessen Exporte in die EU an. Die geltenden Import-Beschränkungen werden von MHP seit Jahren mit einem simplen Trick umgangen. Der EU-Import von Hühnerbrüsten – dem teuersten Stück vom Huhn – ist streng begrenzt. Also bleibt beim Zerlegen der Tiere in der Ukraine ein Knochen an den Hühnerbrüsten. Die damit als minderwertig klassifizierten Teile können unbegrenzt importiert werden.