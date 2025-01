KTM-Mutter Pierer Mobility: Bis zu 900 Millionen Euro frisches Kapital gesucht

Bis zur Sanierung des insolventen Motorrad-Herstellers KTM ist es noch ein weiter Weg. Doch die ersten Weichen werden bereits gestellt.

So wird der börsennotierte KTM-Mutterkonzern Pierer Mobility AG am 27. Jänner 2025 in Munderfing, Oberösterreich, eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) abhalten.

In dieser HV soll der Unternehmer Stephan Zöchling (Remus-Gruppe) in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Betriebswirt hat nicht nur über seinen Abgasanlagen-Hersteller Remus Erfahrung in der Automotive-Branche, sondern war früher auch bei Magna und bei Russian Machines, der Auto-Division des russischen Oligarchen Oleg Deripaska, tätig. Zöchling sitzt seit 1. Jänner 2025 im Vorstand der Pierer Industries AG.

Doch viel wichtiger ist die Kapitalerhöhung, mit der die KTM AG gerettet werden soll. Zwar haben drei Investoren bereits Interesse an einer Ausweitung der KTM-Beteiligung bzw. einen Neueinstieg bekundet, darunter der indische KTM-Partner Bajaj, ein chinesischer KTM-Partner sowie ein Finanzinvestor aus Hongkong.