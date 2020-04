KSV1870 agiert in Krisenzeiten als Clearingstelle für Bonitätsinformationen

"In enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem Fachverband der Finanzdienstleister und weiteren Kreditauskunfteien Bisnode, Creditreform, CRIF und Compass agiert der KSV1870 ab sofort und befristet für die Dauer der Covid-19-Maßnahmen als Clearingstelle für Bonitätsinformationen", heißt es in einer Aussendung des KSV1870. "Unternehmen sollen dabei die Clearingstelle auf freiwilliger Basis über bereits genehmigte Leistungen im Rahmen von Covid-19 informieren, damit diese in die Bewertung der Bonität bei allen österreichischen Auskunfteien einfließen können. Die Inanspruchnahme von finanzieller Unterstützung stellt keinen Nachteil dar, sondern wird vor allem als wesentliche Maßnahme gewertet, das wirtschaftliche Überleben der jeweiligen Firma zu sichern."

Und weiter heißt es: "Der KSV1870 stellt seit Jahrzehnten Bonitätsauskünfte für seine Kunden bereit, um ein präzises Bild von wirtschaftlichen Zuständen und etwaigen Ausfallsrisiken der Geschäftspartner zeichnen zu können. Insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es seine Aufgabe, Unternehmen rasch und unbürokratisch zu helfen."

„In Abstimmung mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist es uns gemeinsam als Branche gelungen, eine rasche und praktikable Lösung aufs Tablett zu bringen. Sie hilft den Unternehmen in Sachen Bonitätsbewertung, ermöglicht sichere Geschäfte für die gesamte Wirtschaft und stellt insbesondere in Krisenzeiten ein wichtiges Vehikel dar“, erklärt Ricardo-José Vybiral, Chef der KSV1870 Holding AG.

Und: "Aus Sicht der Kreditauskunfteien ist die Inanspruchnahme von Leistungen, die seitens der Bundesregierung ermöglicht wurden, um Unternehmen während der Corona-Krise zu unterstützen, ein Zeichen für zukunftsorientiertes Unternehmertum. Das soll für die Zeit der Covid-19-Maßnahmen bei der Bonitätsbewertung berücksichtigt werden. Ziel ist, dass Unternehmen auf die Clearingstelle mit entsprechenden Informationen über genehmigte Förderungen aktiv und auf freiwilliger Basis zukommen, damit diese in die Bonitätsbewertung einfließen können.