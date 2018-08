Krise, welche Krise? Türkei ignoriert die Risiken

Das Spiel mit dem Feuer liebt auch die Regierung in Rom. Laut Vizepremier Luigi Di Maio könnte Italiens Defizit 2019 die Drei-Prozent-Schwelle der Eurozone reißen. „Das kann ich nicht ausschließen“, sagte er in Interviews. Ende September will die populistische Koalition ihr Budget vorlegen. Im Wahlkampf hatten die Parteien Zuckerl versprochen, die weit über 100 Milliarden Euro kosten würden. Mit Staatsschulden von 131 Prozent des BIP oder 2300 Milliarden Euro hat Italien dafür kaum Spielraum.

Das schwache Wachstum vergrößert die Nöte noch. Das macht Investoren nervös: Die Zinskosten für zehnjährige Anleihen sind mit 3,178 Prozent auf einem Vier-Jahres-Hoch ( Österreich zum Vergleich: 0,645 Prozent). HSp