Kredite zu bekommen, bleibt schwierig: KIM-Verordnung vor Verlängerung

Erste Warnungen an die Banken, dass diese Lücke zu einem Problem bei den Finanzierungen führen könne, habe es schon 2016 gegeben, 2018 schließlich eine Empfehlung betreffend der Kreditvergaben, die schließlich 2022 in KIM gemündet sei und so verpflichtend wurde.

Ausnahmen

Ettl hält auch fest, dass zu dem Zeitpunkt in ganz Europa die Kreditvergabe eingebrochen sei. „Es stimmt also nicht, dass KIM daran schuld ist.“ Und es gebe in Europa kaum ein Land, dass nicht solche Vorgaben habe. „Unsere Standards sind sogar im unteren Segment.“ Zudem gebe es Ausnahmekontingente, die aber im Durchschnitt zu 50 Prozent nicht ausgenutzt würden. Ettl stellt zudem fest, dass nicht die gesamte Bankindustrie gegen KIM sei, einige Institute hätten die FMA sogar aufgefordert, etwas in diese Richtung zu tun.

Hameseder wiederum spricht sich angesichts „vernachlässigbarer Ausfallquoten“ bei Wohnimmobilien für ein Auslaufen der KIM-Verordnung aus. Am besten noch vor dem geplanten Ende Mitte 2025. Doch danach sieht es nicht aus, im Gegenteil. Laut Ettl führt das Finanzmarktstabilitätsgremium derzeit eine Erhebung durch. „Bis Jahresende wissen wir es.“

Doch internationale Organisationen würden die klare Empfehlung geben, KIM nicht auslaufen zu lassen. Denn wären die Kreditausfälle wegen zu laxer Vergabe so hoch wie bei Gewerbeimmobilien, „würde Österreich lichterloh brennen“. Denn die Darlehen seien mit viel zu wenig Eigenkapital unterlegt. „Die Situation kann sich schlagartig drehen“, warnt er und nennt als Beispiel die großen Probleme mit Fremdwährungskrediten 2008.