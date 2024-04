Krebsversicherungen mit zweifelhaftem Nutzen

Denn sie haben oft „ein stark eingeschränktes Leistungsspektrum mit vielen Ausnahmen und sind teuer", sagt VKI-Expertin Gabi Kreindl . Ein wesentlicher Kritikpunkt: Der Versicherungsschutz endet meist im Alter von 70 Jahren, also in dem Alter in dem statistisch die meisten Erkrankungen vorkommen. Oft sind von den Versicherungen zudem nicht alle Arten von Krebs abgedeckt.

So würde etwa die Hälfte der Krebserkrankungen auf Brust-, Prostata-, Lungen- und Darmkrebs entfallen. Sind diese nicht abgedeckt, relativiert sich der Nutzen statistisch betrachtet also deutlich. Auch seien Tumorvorstufen oft ausgenommen.

Jährlich erkranken in Österreich durchschnittlich 44.000 Menschen an Krebs, etwa 400.000 leben mit einer Krebsdiagnose. Eine bessere Behandlung gibt es mit einer Krebsversicherung an sich nicht, warnt Kreindl: "Wer an Krebs erkrankt, wird in Österreich über die staatliche Krankenversicherung behandelt. Auch eine Zusatzversicherung verbessert nicht die Qualität oder Art der Behandlung." Es ist aber möglich, zusätzlich private Leistungen in Anspruch zu nehmen, oder mehrere Meinungen einzuholen.

Alternativen

Für viele Menschen gibt es laut dem VKI passendere Alternativen. Geht es um zusätzliche medizinische Versorgung wie etwa ein Einzelzimmer im Spital, kann eine private Krankenversicherung zielführender sein.